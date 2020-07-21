Налоговики требуют предоставить бизнес-план. И меры по исключению нулевых показателей в декларации по НДС

Налоговики требуют много всякого. В том числе и просто «все что есть». Но вот требовать от компании бизнес-план, после коронакризиса, либо пояснения о его отсутствии — как минимум, странно.

Поделились вчера в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло уже по двум организациям».

Бизнес-план? И еще и пояснения дать, почему его нет? Интересно, а коронакризис подойдёт, как объяснение причин отсутствия бизнес-плана?

Или предоставить с одним-единственным словом «выжить».

Вообще, все требование звучит удивительно. Отчитаться налоговикам, как собираешься вылезать из... кризиса. С бизнес-планом, и пояснениями, как избежать нулевых показателей в декларации.

Вот что пишут в комментариях:

«Да такое и в прошлые годы присылали, если не было реализации».

На что автор поста отвечает:

«Ну после режима самоизоляции очень органично смотрятся. Вообще по требованиям, как прорвало. Не знаю, как у других».

После самоизоляции — даешь бизнес-план. По мнению налоговиков.

Кто-то делится советом:

«Это поголовно всем приходит с нулевой реализацией. Ответила, что надеемся на улучшение финансово-экономической обстановки, что будем искать новых покупателей, заказчиков...».

Или вот:

«Я по убыткам за апрель отвечала со ссылками на Указы президента и мэра, мол, в полном согласии с линией партии сидим в самоизоляции, потому, как ни удивительно, выручку на дом не принесли. Как только любимый вождь даст отмашку работать, так мы сразу пятилетку в три года, а пока извините, денег нет, но вы держитесь там».

Кто-то еще советует:

«Предлагаю написать им, что из принятых мер вы очень внимательно прослушали речи Путина и Мишустина и очень надеетесь, что принятые ими меры по восстановлению экономики помогут вашим предприятиям выйти на должный уровень».

А подытожим вот этим:

«Просто любопытно, а на какую статью Налогового кодекса они ссылаются в своем требовании?».

Кстати, а может они намекают на ликвидацию компании? Ну а что, нет налогоплательщика — нет и проблем с нулевыми декларациями.