Бухгалтеры все еще говорят про оптимизацию НДС?

Вообще, слова «оптимизация НДС» в последние годы стали чуть ли не ругательством, которое в приличном обществе и произносить-то нельзя. И на то есть причины.

Но в «Красном уголке бухгалтера» иногда это обсуждают. Только аккуратно. Сразу скажем, мы не призываем к каким-то незаконным вещам. И писать о них не будем.

Вопрос следующий:

«Коллеги, поделитесь знаниями и опытом, как в производстве можно НДС оптимизировать?».

Первое место отдаем этому комментарию:

«Лучший способ оптимизировать НДС — работать без НДС».

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Ну да, нет НДС — нет проблем. Но тогда и поставщики, и покупатели (потребители услуг) должны не работать с НДС. Иначе невыгодно.

«Ох нас тут многие читают и мониторят. Мы все белые и пушистые».

Даже если и нет — зачем дразнить гусей?

Вот более обстоятельное:

Подписывайте со всеми поставщиками договоры, прописывайте зачет аванса. Зачитывайте авансы по предоплате на основании счетов-фактур на аванс. Освобождение от НДС на общем режиме при выручке до 2 млн в квартал, статья 145, пункт 1 Налогового Кодекса, если выручка за три предшествующих последовательных календарных месяца в совокупности не превышает 2 млн рублей.

Тоже, по сути, «оптимизация». Просто для кого-то и это может быть откровением.

А вот еще совет, не самый плохой:

«Никак! А если руководство требует — бегите».

Потому что, если к вам придут — крайними можете оказаться и вы.