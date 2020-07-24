За вызов удаленного бухгалтера в офис без оформления командировки фирме грозит штраф в 50 тыс. рублей

Недавно Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о поправках в ТК в части удаленной работы. В частности, закрепляется три основных вида удаленной работы — постоянная, временная и комбинированная.

Однако пока комбинированная работа — вне рамок ТК. Что же делать работодателям, которые уже сейчас по взаимному согласию с работниками применяют такую форму занятости7

Например, работодатель хочет, чтобы сотрудники несколько дней работали из дома, а несколько дней в офисе.

Что нарушит работодатель, если все-таки оформит данный режим работы (сотрудники не против) и какие штрафы возможны в связи с этим?

Такой вопрос был задан Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Там пояснили, что в настоящее время комбинированный режим работы, при котором работники несколько дней в неделю будут работать в офисе, а несколько дней удаленно законодательством не предусмотрен. Поэтому приезд дистанционного работника в офис оформляется, как командировка.

Роструд дал совет вопрошающим: дождаться внесения изменений в ТК РФ.

Что касается штрафов, то Роструд напомнил, что для юрлиц штрафы за нарушение ТК — от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, глава кабмина Михаил Мишустин призвал ускорить принятие закона об удаленной работе.