Налоговики не указали налоговый период при назначении выездной проверки. Суд встал на их сторону

Налоговая инспекция забыла указать в решении о назначении ВНП налоговый период. Суд подтвердил, что это техническая ошибка.

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление ООО «Торговый дом «Аскона», которое оспаривает законность решения налогового органа о проведении в отношении компании выездной налоговой проверки (ВНП). Налогоплательщик подал апелляцию, но есть ли у него основания рассчитывать на успех? Как указана в материалах дела, 31 декабря 2019 года МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 прислала ООО «Торговый дом «Аскона» решение о проведении ВНП. При этом в этом решении не был указан период, за который назначена выездная проверка.

На жалобу налогоплательщика к содержанию решения налоговая инспекция ответила 16 января 2020 года письмом о внесении изменений в решение от 31 декабря 2019 года. А именно, был уточнен предмет ВНП («по всем налогам, сборам, страховым взносам») и период, за который ВНП назначена («с 01.01.2016 по 31.12.2018»). ООО «ТД «Аскона» посчитала, что такое уточнение ранее вынесенного решения нарушает его права и после обжалования решения в вышестоящий налоговый орган обратилось в суд.

Доводы заявителя: решение МИФНС является недействительным, поскольку в нем отсутствуют основные, установленные ст. 89 Налогового кодекса сведения о ВНП — предмет и период проверки, что нарушает права общества, как налогоплательщика. Поскольку уточнение в первоначальное решение о ВНП принято МИФНС уже в наступившем 2020 году, то 2016 календарный год превышал предельно допустимый для ВНП трехлетний период и не мог быть включен в проверяемый период. Отсутствие в решении налогового органа от 31.12.2019 года указания на предмет и период налоговой проверки не может рассматриваться ни как техническая ошибка, ни как опечатка, пояснили юристы ТД «Аскона» в арбитражном суде Москвы.

Но суд решил иначе: решение МИФНС является законным и обоснованным.

«В рассматриваемой ситуации, инспекция самостоятельно, спустя незначительное время с момента вынесения Решения № 2 устранила имеющиеся в нём недостатки единственным допустимым с точки зрения права и обычаев делового оборота способом, направив обществу письмо от 16.01.2020 № 15-31/00002 с указанием на то, что п. 2 Решения № 2 следует читать в приведённой в письме редакции. Такие действия инспекции не нарушают права общества, а направлены на их соблюдение, равно как и на соблюдение баланса частных и публичных интересов», — говорится в решении суда.

По мнению арбитражного суда Москвы, применённый МИФНС механизм устранения недостатков в собственном решении не нарушает норм действующего законодательства и не приводит к нарушению прав и законных интересов налогоплательщика, а также основополагающих принципов налогового права, включая принцип разумных ожиданий налогоплательщика. По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Карины Кулаковской, действия налогового органа по внесению изменений в решение о проведении налоговой проверки, в том числе в виде направления письма в адрес налогоплательщика с указанием на внесенные изменения, не могут быть признаны незаконными.

«Так, формальные нарушения, допущенные при вынесении решения о проведении налоговой проверки, если они в последующем устранены налоговым органом, не нарушают прав налогоплательщика. В частности, налоговый орган имеет право внести изменения в решение о проведении налоговой проверки в части предмета проверки и проверяемого периода, что не противоречит действующему законодательству», — говорит юрист.

При этом, по мнению Карины Кулаковской, для целей определения периода, за который может быть проведена налоговая проверка, будет иметь значение первоначальная дата вынесения решения без учета даты направления письма о внесении в него изменений.

«Ранее судами также неоднократно отмечалось, что отсутствие в действующем законодательстве прямого указания на возможность налогового органа исправить допущенную ошибку или опечатку в решении о проведении налоговой проверки, равно как и отсутствие установленной формы решения об исправлении технической ошибки (опечатки), не свидетельствует о неправомерном поведении инспекции по отношению к налогоплательщику», — пояснила она.

Дело: А40-75126/2020.