Троянский конь от налоговиков: присылают простое письмо по ТКС, а внутри — требование

Налоговики присылают по ТКС вроде как простое письмо. Но при открытии выясняется, что это требование предоставить документы. А им улетает отметка о получении. Это вообще законно?

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«Коллеги, кто-то уже сталкивался с новой уловкой налоговиков: приходит по ТКС информационное письмо, открываешь его, а там — требование о предоставлении документов. Никакой квитанции о прочтении, открыл и в налоговую улетела информация о получении. А в требовании ссылка на 31 статью НК и срок предоставления — 5 дней. Причём, этот запрос не касается НДС и откуда 5 дней — не понятно. Знакомой тоже пришло требование о предоставлении документов информационным письмом и сроком в 7 дней. Это такой новый способ налоговиков сократить срок предоставления документов? Насколько он законен, как думаете?».

Статья 31 НК — о правах налоговых органов. В пп. 1 п. 1 сказано о праве налоговых органов

«требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по формам и (или) форматам в электронной форме, установленным государственными органами и органами местного самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов».

Вот один комментарий, на тему 31-й статьи:

«Ссылаться на 31 статью неправильно с их стороны, это общая статья, в ней говорится что вправе требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах... Так мы ж не против. Требуйте в рамках законодательства. Где ссылка на статью по которой отправляется требование и определен срок предоставления? Где формализованное требование, почему письмом? Если ссылаются только на 31 статью, отправляют требование письмом- мой совет, в ответ на это письмо напишите такое же письмо, и попросите указать конкретную статью в рамках которой выставляется требование, и посоветуйте сделать требование формализованным».

А вот что еще пишут в комментариях:

«Улетела инфа о получении, но о том что получили письмо, а не требование, я позвонила и попросила отправить как положено, мне начали пояснять что у их какие то там проблемы и т.д., в итоге выслали как положено».

Правда, дозвониться до них не всегда реально.

Вот еще делятся:

«Мне примерно таким же образом пришло Требование об уплате налога на прибыль. Внимание — в зарплатную базу! И в теме письма „6 ндфл“!».

Или вот:

«Мне по двум фирмам в ответ на РСВ поступили уведомления о вызове, в которых требуют пояснения о доходах, причем указано, что являться не надо...».

А вот делятся инсайдом:

«Мне они вполголоса сказали, что на время карантина требования запретили рассылать, а „план по валу“ остался. Вот и прячут требования в письма, чтобы и на елку влезть, и попу не оцарапать. А вовсе не для ущемления прав любимых налогоплательщиков. Типа вот».

Вот еще случай:

«Я уже здесь писала, что обращалась с жалобой в ИФНС на такие требования-письма. Так мне их ещё раз прислали в виде формализованных требований, несмотря на то, что я на предыдущие ответила. Затем перелопатили все требования за три года и нашли одно за 2016 год, на которое не было ответа. В результате, штраф 5000. Оштрафовали за требование, а не письмо. В отместку за жалобу».

Кто-то вообще спросил, «что это за троянский конь?».

В итоге, вывод такой — стоит ответить. Все равно в итоге найдут, к чему придраться. Но ответить стоит в рамках первого комментария — таким же письмом, с просьбой уточнить основания требования и формализовать само требование.