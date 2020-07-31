Что бухгалтеры думают про новый оборотный налог

Сегодня на «Клерке» писали о новом налоге, идея о введении которого витает в правительственных умах. Единый оборотный налог со ставкой 6,2% должен, по идее, заменить НДС, НДФЛ, налог на прибыль и взносы.

Правда, как указали в той публикации, странно, что в Минэкономразвития считают, что НДФЛ платит компания. Вообще-то, его платит сам «физик», компания лишь в роли налогового агента его удерживает.

А в «Красном уголке бухгалтера» идет оживленная дискуссия на тему нового налога.

«Правительство предлагает ввести единый оборотный налог, исчисляемый 6,2 процентами от выручки. Новый налог должен заменить НДС (ставка 20% к выручке), налог на прибыль (ставка 20% к прибыли), НДФЛ (ставка 13% к фонду оплаты труда), страховые взносы в фонды (ставка 30% к фонду оплаты труда), налог на имущество (не более 2,2% от среднегодовой стоимости имущества). Обоснование простое — налоговый кодекс требует равенства в налогообложении, а действующая фискальная схема такого равенства не обеспечивает. Многим бухгалтерам точно придётся искать работу. Как считаете?».

Вот что пишут в комментариях:

«Я бы сказала — у бухгалтеров, наконец-то, станет поменьше работы».

Кто-то не настроен оптимистично:

«Любой закон вводится не на благо людей, не для облегчения жизни людей, не с заботой о людях! И уж точно не для того, что бы сделать жизнь бухгалтеров проще! Любой закон вводится либо для укрепления власти, либо для более эффективного сбора денежных средств в казну. Бабло! Бабло! Бабло!»

И это мнение не одно:

«Хм, чтобы „Понятно кто“ убил своё детище систему проверки НДС? Очень сомнительно:-)».

Вообще, резонно.

И еще:

«Ко всем нововведениям-упрощениям прицепят сто-пицот отчетов. Как говорится, лучшая новость — это отсутствие новостей».

А кому-то не понравилось про поиск работы:

«„Многим бухгалтерам придётся искать работу“ — а по-вашему бухгалтер только налоги считает? По-моему бухгалтер у нас совмещает в себе юриста, кадровика, офис-менеджера, продажника и курьера-письмоводителя».

Иногда еще и уборщицы.

Вот еще мнение:

«Не думаю, что налог с оборота введут для ОСНО в РФ в ближайшее время. Наша налоговая система и бюджет под это не адаптируется. А что касается потери работы, то главным бухгалтерам было бы больше времени заняться управленкой и фин. анализом. Только в ближайшее время ожидать этого нет смысла. Поэтому, будем совмещать. Всё как всегда».

И еще мнение, что это вообще новый налог:

«Иногда полезно умение читать и хорошая память. Налог с оборота это так называемый налог с продаж. Ничего он не заменит, а будет новый. Скорее всего торговый сбор не дал никаких результатов, введут старый налог но с новым процентным содержанием».

А кто-то просто поинтересовался, шутка ли это.

В общем, хорошая такая пятничная дискуссия. И хорошо, что люди у нас не наивные.