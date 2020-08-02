Так будет новый оборотный налог или нет? Отвечает Минэкономразвития

О планах властей на введение нового налога СМИ вовсю писали последние два дня, и даже на «Клерке» обсуждали эту информацию. Минэкономразвития развеяло сомнения. Все это клевета и ложь, говорят.

Новостные порталы в конце этой недели писали о том, что на портале нормативных и правовых актов опубликован проект плана проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) на 2021 год, в котором предлагалось ввести единый оборотный налог со ставкой 6,2%.

Информация, конечно, вызвала большой общественный резонанс. Поэтому Минэкономразвития подготовило официальный ответ, где говорится, что введение никаких новых налогов не обсуждается. Такое предложение действительно поступало и его, как положено, учли — однако сама идея — это лишь позиция автора предложения, а не министерства.

А министр экономического развития Максим Решетников в своем Инстаграме сообщил, что информация попала в СМИ по ошибке. Ни на каких правительственных уровнях новый налог не обсуждался и все новости об этом не соответствуют действительности.