В СНТ пенсионерку-главбуха подозревают в махинациях. Сама уходить не хочет. Как быть?

Хотят уволить глабуха из СНТ, которая официально там не числится. В общем, скандалы и интриги.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите что делать, если: имеется СНТ, главбух-пенсионер. Чтобы не сообщать в пенсионный фонд и не получать ЗП на себя, оформила каким-то образом свою дочь. Выплата ЗП и налоги на дочь. Участники СНТ хотят убрать главбуха, так как. подозревают в фин. махинациях. Документы по запросу участников не предоставляет. Учёт по бухгалтерии и кадровый не ведётся. Приказ об увольнении подписывать отказывается. Что делать в такой ситуации? У кого есть какие мысли или практика?».

Вот что советуют в комментариях:

«В СНТ часто такая проблема, что к работе за „копейки“ привлекаются к работе пенсионеры, а получать „белую“ зарплату им просто не выгодно. Государство поставило в такие абсурдные условия. Это все как раз объяснимо. И криминала я в этом не вижу. Подозревать в финансовых махинациях и обвинить — это разные вещи. Закажите аудит, или проведите внутренний аудит (если есть специалисты) и докажите (или опровергните) нарушения. Если махинации будут доказаны — увольняйте! А какая разница то, кого? Мать или дочь уволить? К ответственности, конечно, будет привлечена дочь, если будут доказанные факты хищения. Мамочка дочку, получается, подставила».

А вот другой совет:

«Не знаю можно ли так, но пришло в голову- уволить Решением общего собрания СНТ за проф.непригодность, ведь документы по запросу не предоставляет».

Тут целая дискуссия развернулась:

«А если при увольнении скажет выплатить за 4 года ЗП и отпускные ? Она же не получала ЗП , а дочь оформила. А как себя провела, никто не знает».

На это ответили:

«Если она оформила дочь, то должен быть договор и приказ, подписанный председателем. Если председатель не подписывал, то возможно, подделка подписей. Это уже уголовный кодекс».

И:

«С чего это выплатить? Если по договору она, а не дочь, то уголовка. Если она устроена, но не получала — договор с председателем. Есть договор — выплата и вали лесом. Опять же, выплата только собранием. СНТ и ТСЖ только собраниями и могут распоряжаться. Я бы сделала увольнение и заявление в полицию о краже документов. Можно письмо сначала отправить ей. Для обозначения цели».

Вот еще вариант:

«Решением собрания сократить должность главного и бухгалтера, возложить обязанности на председателя и уведомить „сотрудника“. Банковские ключи блокировать После сокращения, снова ввести должность».

Автор поста далее пишет, что председатель, вроде как, никаких документов не подпичывал. И кто-то высказал мнение, что

«Всё это выглядит похоже на то, что эта пенсионерка и есть реальный теневой председатель».

Дело ясное, что дело темное.