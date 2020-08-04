В сеть утекла база данных избирателей, голосовавших онлайн

В даркнете выставили на продажу паспортные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию.

На продажу выставлено около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей, каждая строка оценивается $1 оптом и $1,5 в розницу, пишет «Коммерсантъ». База «полностью свежая», указывает её продавец.

Эксперты утверждают, что утечка неопасна, обезличенные паспортные данные интереса не представляют. Но все не так радужно.

На основе номеров паспортов злоумышленник предлагает обновить уже имеющиеся у него базы данных под запрос покупателей — например, добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории. Для примера продавец прислал корреспонденту «Ъ» скриншот такой объединенной базы с фамилией, именем, отчеством, ИНН и данными по зарегистрированным компаниям жертвы.

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Как рассказал «Ъ» продавец базы, ему удалось продать уже 30 тыс. строк данных. С его точки зрения, ничего уникального в них нет, но спрос велик в силу актуальности базы.

Опрошенные «Ъ» специалисты видят в происходящем опасную тенденцию: государственные IT-ресурсы защищены слабо, а чиновники не понимают важность информационной безопасности. Разработчики и заказчики таких баз не принимают должных мер по защите данных, считая, что в урезанном формате данные не представляют интереса для злоумышленников.

Однако в ходе обработки и сопоставления данных их значимость и критичность повышаются. Собранные вместе ФИО, паспортные данные, номер телефона уже открывают большие возможности для мошенников.