Как ответить налоговикам, чтобы не обидеть. У них расходы по УСН 15% не сошлись

Налоговики спрашивают по расходам при УСН 15%. Не сходятся они у них. Как им стоит ответить, чтобы не обидеть?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, что вы отвечаете ФНС на требование, когда они сравнивают в декларации по УСН 15% расходы за квартал с расходами за этот квартал по выписке банка и указывают, что они не соответствуют. Я теряюсь, честное слово. Доходы по поступлению, ясно, но о расходах... Речь идёт о розничном магазине... Даже не знаю что им написать, у них тоже же есть НК, где написано в какой момент можно поставить в расходы для снижения налога суммы. „Сама дура“ хочется ответить:-)... Что и как отвечаете обычно?».

Вот что пишут в комментариях:

«Цитатой из НК».

Или:

«Цитируйте НК — пусть изучают! Как показала практика, они НК очень слабо знают».

А вот еще делятся:

«Мне камеральный инспектор сказала, что на камералке они проверяют только доходы, а расходы нет. Ну я так поняла, надеюсь так и будет».

Для кого-то это уже обыденность:

«Каждый год такие письма шлют. Отвечаете на что у Вас разница. В нашем случае депозиты. ИФНС запрашивает р/с и смотрит поступление денег на счет и что вы указали в декларации как доход. Работа у них такая».

Вот еще:

«Это же могут быть основные средства, купленные в прошлом налоговом периоде, а введены в эксплуатацию в текущем».

А кто-то недоумевает над вопросом автора:

«Не понятно, почему Вас возмущает этот вопрос. Как по мне, вполне нормальный. Если вы на УСН „доходы минус расходы“, то что странного в том, что налоговая просит обосновать те расходы, которые она не видит, что оплачивали по банку. Посмотрите, в чем у вас отличия. Возможно, за наличку по авансовые отчётам покупали, или что там у вас ещё. Так и отвечайте. Чем обусловлена разница».

В общем, для начала стоит у самих налоговиков спросить, чего они хотят. И отвечать четко по НК.