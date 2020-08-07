Счет от контрагента с кучей ошибок. Так еще и постоянно просят проверить. Что с такими делать?

Контрагент присылает безграмотно составленный счет. Что с этим делать? Пусть каждый раз переделывают, или проще сделать самим?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Второй день мне выносят мозг с этим счетом, и спрашивают, все ли с ним нормально :-):-):-). Считаю, что тут прекрасно просто все. Предыдущие варианты не показываю, там еще печальнее все».

А вот как это выглядит:

Как пишет автор, «второй день не могут оформить счет, и приходят спрашивают, все ли хорошо, пусть я проверю».

Бухгалтер теперь еще и ошибки должен за всех вычитывать и править? Как уже как-то упоминалось, «не знаешь, кому поручить — поручи бухгалтеру».

Вот что пишут в комментариях:

«Да уж...».

Или:

«Все просто. Лучший способ борьбы — платно оформить им доки самой. Причем, по хорошему тарифу».

На это автор отвечает:

«Нет. Потому что никто за это платить не собирается, и это моя принципиальная позиция. Я не оформляю ничего за поставщиков. Было уже, проходили».

Вот еще советуют:

«Явно рисуют в экселе. Тут поменяли поставщика, а там — забыли... Да еще и эксель артачится — фигню подставляет вместо расчетного счета...».

Счет там и правда фантастический.

«Но ведь тот кто это делает не видит в этом ничего ужасного... PS: боюсь предположить, как будут выглядеть закрывающие документы...».

Кто-то считает, что лучше уж вот так:

О голосовых реквизитах уже писали на «Клерке».

По сути, еще один способ неуважения. Коллеги, как с этимм боретесь?