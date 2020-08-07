Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как вернуть переплату по налогам ИП, если он уже прекратил свой статус?

ИП закрылся, но осталась переплата по налогам. Как ее можно вернуть? Какие есть варианты?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Поделитесь опытом, пожалуйста. Как по ИП, который уже закрылся, подать заявление о возврате налога с УСН удаленно».

Вот что посоветовали в комментариях:

«Я возврат налога оформляла, заявление в pdf. И прикладывала письмо-обоснование. Вернули. Все делала через личный кабинет физлица».

Вот еще вариант:

«ИП закрылся, но у нас ещё действовал ключ 1С отчётность, запросили сверку после ликвидации и потом по сверке заявлениями часть переплат попросили вернуть, счёт ипешный был закрыт уже, потому указали карточный счёт, вернули быстро и без проблем».

А если нет действующего ключа, то можно вот так:

«Мне пришлось в СБИСе заказать ЭЦП. Этот ключ можно использовать и в Личном кабинете физ.лица. И оттуда написать о возврате в форме письма. Но при закрытом ИП у меня аккаут СБИС по ИП все равно работал и я оттуда тоже в налоговую писала. Если р/с ИП уже закрыли, то укажите реквизиты физлица для перечисления — переведут».

В общем, особых проблем вернуть переплату нет.

📌 Реклама
Отключить

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить