Как вернуть переплату по налогам ИП, если он уже прекратил свой статус?

ИП закрылся, но осталась переплата по налогам. Как ее можно вернуть? Какие есть варианты?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Поделитесь опытом, пожалуйста. Как по ИП, который уже закрылся, подать заявление о возврате налога с УСН удаленно».

Вот что посоветовали в комментариях:

«Я возврат налога оформляла, заявление в pdf. И прикладывала письмо-обоснование. Вернули. Все делала через личный кабинет физлица».

Вот еще вариант:

«ИП закрылся, но у нас ещё действовал ключ 1С отчётность, запросили сверку после ликвидации и потом по сверке заявлениями часть переплат попросили вернуть, счёт ипешный был закрыт уже, потому указали карточный счёт, вернули быстро и без проблем».

А если нет действующего ключа, то можно вот так:

«Мне пришлось в СБИСе заказать ЭЦП. Этот ключ можно использовать и в Личном кабинете физ.лица. И оттуда написать о возврате в форме письма. Но при закрытом ИП у меня аккаут СБИС по ИП все равно работал и я оттуда тоже в налоговую писала. Если р/с ИП уже закрыли, то укажите реквизиты физлица для перечисления — переведут».

В общем, особых проблем вернуть переплату нет.