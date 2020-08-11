ПФР прислал взыскание из-за СЗВ-СТАЖ, хотя ссылается на норму о СЗВ-М. Как его понимать?

ПФР в последнее время тоже увлекается рассылкой требований, взысканий и писем. А еще, он это делает, когда на это, вроде как, нет оснований. Или есть?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло взыскание в ПФР, сумма приличная. В приложении указаны отчеты, представленные невовремя. Это СЗВ-Стаж за отдельные месяцы 2018 года. Может кто сталкивался? При этом СЗВ-СТАЖ за 2018 год сдан в срок».

В комментариях тоже недоумевают:

«Как это за отдельные месяцы? СЗВ-СТАЖ же сдается один раз в год».

Кто-то делится опытом:

«Мне тоже такое приходило, я в ответ направила квитанцию о приёме и написана, что сдано было все во время! Разбирайтесь у себя».

При этом, автор поста объясняет, что взыскание на основании пункта 2.2 статьи 11 ФЗ-27, что вообще относится к СЗВ-М, а не к СЗВ-Стаж. Все чудесатее и страньше.

Вот еще предположение:

«Несовпадение данных у сданных СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, может за это?».

Кстати, автор вопроса говорит, что все было сдано вовремя. Может, просто сбой?