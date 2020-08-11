Вот стоило прийти в ИФНС, как ее «заминировали». Так еще и пускать не хотели

На «Клерке» часто писали, что порой проще сходить к инспектору в ИФНС и выяснить, что они от вас хотят. А тут вот делятся случаем неудачного похода. Вот правда не повезло.

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«Сегодня неудачно сходила в налоговую объясниться по результатам камеральной проверки. Сначала на меня не заказали пропуск и я долго искала, кому я нужна. Нашли. Впустили. Только инспектор открыл карточку нашей компании и стал разбираться, что с нами делать, как зазвучал длинный сигнал тревоги. Оказывается, поступила откуда-то информация, что налоговая заминирована. Всех выгнали на улицу. Инспектор сказал, что отправит нам приглашение на разборку на другой день — по ТКС».

В комментариях сказали, что такое не только с налоговыми бывают:

«А вчера тоже самое было с Перовским судом».

Ну еще торговые центры порой тоже. Учебные заведения часто во время учебного года «учения» проводят.

И ладно ведь, если налогокая неподалеку. А если до нее ехать три дня полем, три дня лесом?