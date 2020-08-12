ИП пыталась доказать, что торговля — это услуги. Но суд ей не поверил

Индивидуальный предприниматель пыталась оспорить обязанность применения ККТ при розничной торговле, но это у неё не получилось. Суд не поверил, что торговля — это услуги.

ИП подала в суд заявление о признании недействительным предписания об установке ККТ. Она торговала одеждой на розничном рынке и применяла ЕНВД. С 1 июля 2019 года ИП с таким видом деятельности обязаны применять онлайн-ККТ. О чем и известили её налоговые органы в требовании зарегистрировать кассовую технику.

Но предприниматель посчитала, что не обязана это делать. Поскольку, по её мнению, она оказывала услуги розничной торговли самостоятельно в отсутствие работников, с которыми заключены трудовые договора. Однако суд отказался признать торговлю услугами. Кроме того, он обратил внимание на то, что торговала ИП товаром не собственного производства и при торговле на рынке одеждой обязана осуществлять расчеты с применением ККТ, поскольку этот вид товаров не входит в перечень, при котором кассовая техника не применяется (распоряжением Правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р).

Первый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 13.07.2020 № 01АП-3299/2020 отклонил жалобу ИП на решение нижестоящего суда. Так что предпринимателю придется применять ККТ.