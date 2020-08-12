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Инспекторы требуют от бизнеса зарплаты не ниже средних по отрасли. Чем будем отписываться?

Налоговики требуют от бизнеса зарплаты, не ниже средних по региону. Где они берут данные для таких зарплат — отдельный вопрос.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Кто-нибудь сталкивался с новой тенденцией из налоговой: вызывают для дачи пояснения, почему зарплаты на фирме ниже среднеотраслевых, у кого какие аргументы, поделитесь, пожалуйста».

Недано о подобном на «Клерке» уже писали. Что даже с пострадавших отрслей требуют.

Вот что пишут в комментариях:

«Первое: денег нет клиентов мало, а работы ещё меньше. Где Росстат берет свои безумные средние, особенно в Мск — загадка. Второе: в среднеораслевую попадают выплаты членам советов директоров и всем руководителям крупных компаний. А там категорически другие деньги».

Кто-то говорит, что тенденция отнюдь не новая:

«Тенденции этой лет 10.

1. Считайте сами среднюю. Бывает что у налогового органа расчет не совпадает, так как есть люди с неполным днем, в декрете, в отпусках без сохранения, на длительных больничных в регионах с пилотный проектом. При высокой текучести кадров также средняя в принципе ниже будет, если работают люди по 1-2 месяца.

2. Смотрите на коды видов деятельности по группам и под группам.

3. Смотрите, есть ли в вашей отрасли крупные налогоплательщики.

4. Ну и сама идея равенства средней по отрасли — бред, конечно. Даже на уровне методологии бред».

А ко-то делится своим опытом:

«У меня в этом году в подобных мелких почерком написано — ответ пришлите в письменном виде. Посмотрите, может у вас тоже. А так, МРОТ региональный блюдем, с доходами всё плохо, особенно сейчас. Вот как только прибыль вырастет, поднимем ЗП. Честное пионерское».

А вот что бывает, если вызовут в инспекцию:

«У меня был подобный случай. Вызвали, завели в общий зал, там таких как я ещё было человек 15. С нами провели беседу мол надо повышать и т.д. и т.п., попросили написать на листах ИНН и название компании и отпустили».

В общем, тенденция и вправду не новая. Как правило, отписываются отсутствием прибыли. А как повысится — так сразу и зарплаты увеличат.

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