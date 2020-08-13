Инспекторы докопались до отсутствующего тире в декларации по НДС. На очереди запятые?

Налоговики докопались до того, что в декларации, в номере счета-фактуры не хватает тире. Требуют заменить, или вызовут директора.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Просто захотелось поделиться... Вчера был звонок из налоговой. В декларации по НДС за 4 кв. 2018 г.в одной сч/ф неправильно указана дата, указана 31.10.2018, а должно быть 30.10.2018. И в другой сч/ф в номере пропущено тире, должно быть МСФ-00156875, а у вас тире нет. Или замените, или вызовем директора:-). Повеселили. Спрашиваю, а что, бюджет из-за этих неточностей пострадал? Мы платим очень приличные суммы НДС. Уже придраться не к чему? Ничего менять не будем. Высылайте Требование. Но нам спустили эти ошибки из Управления и мы не можем уже требования прислать... И хочу заметить, что в книге покупок порядка 500 сч/ф, а не две или три. Налоговая не перестаёт чудачить:-)».

Уже до тире докопались.

Буквально сегодян на «Клерке» писали о случае, когда налоговики потребовали все документы по камеральной проверке, причем из-за НДС, заявленного к уплате, а не к возмещению.

А вот это пишут в комментариях:

«У них идёт автоматическая сверка счетов-фактур между контрагентами, вот и выпадают такие неточности. А значит в их базе расхождения программа ставит. Мне как-то приходило требование из-за похожей ошибки. А по звонку... Надо написать письмо: „В ответ на звонок инспектора ... С ее слов ошибочно указан номер... и т. д.“».

Вот еще:

«Ничего они уже не пришлют, т. к. сроки уже все прошли давно — 4 КВ. 2018 г. А сдадите уточненку — новый срок откроется».

Кстати да, ничего не надо им подавать.

Еще пишут:

«Мдя... Осталось им поперчить, что у тех курсивом сч/ф выписана, а у вас обычным текстом!».

На очереди запятые?