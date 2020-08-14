В УФНС Ленинградской области пришли с обысками силовики

После налоговой Всеволожска СК Ленинградской области и полицейские пришли с обысками в региональное Управление ФНС. И их тоже сопровождали бойцы СОБРа.

По данным издания 47news, СК работает в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье 199 УК «Уклонение от уплаты налогов». По предварительной информации, причина уголовного дела в налоговой проверке, которая закончилась смехотворной суммой доначислений. В налоговой говорят и о том, что один из отделов лояльно посмотрел на банкротство некоего юрлица.

47news утверждает, что обыски начались 11 августа. Тогда правоохранители посетили другую областную налоговую инспекцию — Гатчинскую.