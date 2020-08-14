Налоговики считают, что у компании слишком низкая налоговая нагрузка. И пугают выездной проверкой

Налоговики грозят выездной проверкой. Из-за неблагонадежного контрагента и невысокой, по их мнению, налоговой нагрузки. Что делать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Такая ситуация: налоговая просит снять счет-фактуру в декларациях 18 и 19 гг, нам это конечно неприемлемо, почти 700 000 только НДС к уплате будет прибыль. Говорят, что у нас слишком маленькая налоговая нагрузка, и на словах сказано, что у нас неблагонадежный контрагент. Грозят выездной. Товар контрагент фактически нам поставлял. Но сейчас он слился и не отвечает на запросы налоговой, наверное поэтому и до нас докапались. Может быть кто-то посоветует или поделится каким-нибудь письмом, как грамотно послать налоговую в этом случае. Потому что снимать ничего не хотим, но и выездной тоже боимся. И если все же поставят нас в график выездных, как быстро придут?».

Вот что пишут в комментариях:

«Для начала соберите максимум информации о сделке с этим контрагентом. Если есть подтверждение соблюдения должной осмотрительности очень хорошо. Дальше подробно про сделку, как товар к вам попал (доставка, самовывоз) и куда он пошёл после, был продан или вы его использовали в своей деятельности? Если есть контакты поставщика, указывайте их. Любая переписка с ним, в электронке например, будет отличным доказательством его реальности и реальности самой сделки».

Вот еще:

«Выездной пугают — это другая кухня,у них свои планы. Пусть присылают Требование. Я бы взяоа налогового адвоката,чтобы написали ответ на требование,скорее всего оно будет по 93.1 — вне рамок камеральной... далее по ситуации. Вот когда их требование будет соответствовать нормам, тогда и документы представите — по конкретной сделке, а не все подряд, что налоговая вспомнила».

Делятся опытом:

«Нас вызывали на беседу по поводу низкой налоговой нагрузки. Просили доплатить миллион НДС, тоже выездной грозили. В итоге договорились доплатить 100 тысяч».

А вот еще мнение:

«Не соглашайтесь, а то потом каждый квартал будут трясти. Нас так вызывали. И у нас иностранная компания. Учредитель решил не связываться и заплатить 800 тыс. НДС и они потом каждый квартал трясли нас. Но когда 2-й раз они решили так сделать, я уперлась, собрала все документы, у кого купили, кому продали и т.д. И принесли им. И написала, что у нас с документами все в порядке и мы не обязаны отвечать за нерадивого поставщика. После отстали и поняли, что выбить денег с нас не получится».

Вот еще пишут:

«Риск ВНП зависит от ваших оборотов и срока проведения прошлой ВНП. Если вы уверены в ваших поставщиках, если не было схем и оптимизаций с их помощью, то можно встать в позу. Если схемы присутствовали, срок последней ВНП близится к трём годам и были хорошие обороты, то не стала бы рисковать деньгами владельцев бизнеса. И искала бы контакты в налоговой, как решить эту проблему. Часто суммы от первоначально объявленной снижаются в несколько раз. И вам спокойно, и налоговики в управление отчитались».

Но есть и такое мнение:

«Сняли и доплатили. Даже если Ваши поставщики и покупатели белее снега, ничто не гарантирует, что ИФНС не решит, что „вот это“ — мимо. И суды ее поддержат, проверено».

Коллеги, у кого какие мысли?