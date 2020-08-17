В форму РСВ добавят среднесписочную численность и новое приложение для IT-компаний

ФНС вносит изменения в форму расчета по страховым взносам. Проект опубликован для обсуждения на портале будущих НПА.

Раздел 1 дополнят новым приложением 5.1 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 3 (подпункте 18) пункта 1 статьи 427 НК РФ».

Приложение будет предназначено для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, а также деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. Для них был проведен налоговый маневр, в результате чего ставку страховых взносов снизили до 7,6%.

И еще одно изменение касается абсолютно всех работодателей — теперь на титульном листе надо будет указывать среднесписочную численность.

С 2021 года отменена обязанность сдавать сведения о среднесписочной численности по отдельной форме. Подробнее в материале Еще одну форму отчетности отменили

В правила заполнения формы также будут внесены поправки. Те рекомендованные коды, которые сейчас применяются по письмам ФНС, будут внесены в порядок заполнения РСВ. Это коды для субъектов МСП, применяющих пониженный тариф 15% и тариф 0% в апреле-июне этого года.