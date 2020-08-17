Как платить зарплату отпускникам, уходящим в начале месяца?

Как правильно выплачивать зарплату отпускникам? Вместе с отпускными, отдельно от них, перед отпуском, или как вернутся?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Актуальный вопрос в пору отпусков. Тем отпускникам, которые идут в полный отпуск в начале месяца, Вы вместе с отпускными выплачиваете зарплату за этот месяц или в день перед отпуском или в следующем месяце, как всем? Если выплаты перечисляются на карту».

Вот что пишут в комментариях:

«Сроки выплаты зарплаты отпуск не отменяет».

Вот еще:

«Правильно, сначала выплатить отпускные за три дня до отпуска, а зарплату, как положено, все должно быть прописано в коллективном договоре».

А вот другое мнение:

«Теоретически все верно пишут: отпускные за 3-4 дня, Зарплата как обычно, согнано договору. Но на практике не встречала такого. Даже в бюджете идёшь в отпуск и выдают зарплату вместе с отпускными.Проходили кадровый аудит, ни разу никто не сделал замечание».

И еще:

«Выдаю отпуск за 4 дня. Зарплату как всем. Если зарплата закрыта раньше, чем по сроку „как всем“, то не вижу нарушения, если человек её получит вместе с отпускными. Главное не позже, срока установленного ЛНА».

А можно и так:

«Я выплачиваю в последний его рабочий день перед отпуском (зарплату, НЕ ОТПУСКНЫЕ!)- „136 ТК РФ следует, что заработная плата может выплачиваться и чаще, чем каждые полмесяца. Поэтому работодатель может выплатить работнику заработную плату за дни, отработанные до отпуска, одновременно с отпускными, то есть до наступления установленных у работодателя сроков выплаты зарплаты“».

Главное, без зарплаты не оставить уходящих в отпуск.