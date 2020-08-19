ИП при сдаче в аренду нежилой недвижимости должны применять ККТ. Но есть исключение

Индивидуальные предприниматели при сдаче в аренду нежилой недвижимости должны применять ККТ. Таково общее правило, указывает Минфин в письме № 03-01-15/65495 от 27.07.2020 г.

Однако у ИП есть шанс все-так не применять кассовую технику — если он перейдет на ПСН по этому виду деятельности.

Согласно пункту 2.1 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ, индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, за исключением ИП, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, установленные подпунктами 3, 6, 9 — 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 — 48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса, могут осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи документа с обязательными реквизитами.

Из письма следует, что если ИП сдает в аренду (внаем) собственные жилые помещения, а также жилые помещения совместно с машино-местами, расположенными в многоквартирных домах, то он может не применять ККТ вне зависимости от системы налогообложения.