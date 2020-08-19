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Как учесть переплату земельного налога прошлых периодов при расчете налога на прибыль

Если вы переплатили земельный налог в прошлые периоды и сдали в этом году уточненные декларации, то переплату надо учесть как внереализационный доход при расчете налога на прибыль. Т.е. не надо пересчитывать налоговую базу по прибыли за прошлые годы.

В соответствии с позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда, изложенной в постановлении от 17.01.2012 № 10077/11, исчисление налогов, учитываемых в составе расходов, в излишнем размере (в том числе вследствие неприменения льготы или иного освобождения) не может квалифицироваться как ошибка при исчислении налога на прибыль организаций.

Исполнив обязанность по исчислению и уплате соответствующего налога в соответствии с поданными первоначально декларациями, налогоплательщик понес в предыдущих периодах затраты, отвечающие требованиям статьи 252 НК РФ, и в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ правомерно отнес их к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.

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Следовательно, учет в составе расходов первоначально исчисленной суммы земельного налога, соответствующей положениям перечисленных норм НК РФ, не может квалифицироваться как ошибочный.

Таким образом, в случае представления в последующих налоговых периодах уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль в связи с выявлением излишне уплаченной суммы указанного налога соответствующую корректировку следует рассматривать для целей налогообложения прибыли как новое обстоятельство, приводящее к возникновению внереализационного дохода текущего отчетного (налогового) периода.

Такое разъяснение приводится в письме Минфина № 03-03-07/67349 от 31.07.2020 г.

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