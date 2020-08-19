Как учесть переплату земельного налога прошлых периодов при расчете налога на прибыль

Если вы переплатили земельный налог в прошлые периоды и сдали в этом году уточненные декларации, то переплату надо учесть как внереализационный доход при расчете налога на прибыль. Т.е. не надо пересчитывать налоговую базу по прибыли за прошлые годы.

В соответствии с позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда, изложенной в постановлении от 17.01.2012 № 10077/11, исчисление налогов, учитываемых в составе расходов, в излишнем размере (в том числе вследствие неприменения льготы или иного освобождения) не может квалифицироваться как ошибка при исчислении налога на прибыль организаций.

Исполнив обязанность по исчислению и уплате соответствующего налога в соответствии с поданными первоначально декларациями, налогоплательщик понес в предыдущих периодах затраты, отвечающие требованиям статьи 252 НК РФ, и в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ правомерно отнес их к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.