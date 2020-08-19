Всемогущие налоговики заблокировали несуществующий счет в ликвидируемом банке. Стоит ли просить разблокировать?

Налоговики прислали по компании-нулевке без расчетных счетов решение о блокировке расчетного счета. Которого нет. Кроме того, заблокировали они его в банке, которого тоже скоро не будет. Прям мистика какая-то!

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«Такого я ещё не встречала. Вчера получила решение о блокировке счёта в банке, скрины прилагаю. Все бы ничего, но организация почти три года не работает, нулевую отчетность сдаём, расчетных счетов не имеем. Запросила сверку отчетности, единая налоговая декларация по НДС и прибыли за 2019 год в системе есть и заведена 14.01.2020. Вот думаю сообщить им в ответном письме, что Пробизнесбанк ликвидирован в 2015 году и признан банкротом или попросить разблочить счёт?».

Ага, как в старой рекламе «а мужики-то не знают».

Вот кстати это требование:

А вот о банке:

Может, правда не знают?

Вот что пишут в комментариях:

«Напишите, ответ, что всё сдано и приложите отчеты. Чтоб это как-то не отразилось на директоре и учредителях».

Автор на это отвечает:

«Так и написала, я там все в одном лице. Все приложила, думаю вот сообщить что банка нет или не стоит?».

В итоге, автор пишет, что «они настолько могущественны, что могут заблочить несуществующий счёт в банке, которого нет». И назвала это успехом.

А может, налоговики и вправду настолько всемогущие?