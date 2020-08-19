У ИП контрагент требует копию паспорта. Как можно побороться, чтобы не давать?

Стоит ли ИП давать контрагентам копию своего паспорта? Многие резонно боятся, что ее потом используют в каких-нибудь нечистых делах.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Контрагент требует у ИП (со всеми ссылками на разные подзаконные акты) копию паспорта! Основной заказчик ИП перезаключает договор на другое ЮЛ. В итоге, конечно, придется дать, но как можно побороться? Копия паспорта слишком ценный документ».

Вчера на «Клерке» писали о том, как контрагенту можно отказать в предоставлении копии паспорта директора, ссылаясь на защиту персональных данных.

Вот что пишут в комментариях:

«Напишите поперек копии — копия представлена такому-то юрлицу. И пусть подавятся».

Вот еще:

«Я пишу на копии, что предоставлено для такого-то договора. Одновременно в текст договора включаю, что обязаны давать всю информацию по обработке [персональных данных]».

А еще вот что советуют:

«У меня есть копия, которую сканировала по требованиям ИФНС, для комплекта документов для регистрационных действий в электронном виде: ч/б tiff файл с глубиной 1б. Получается зернистая копия- я считаю более чем достаточно дать контрагенту такую, которая устраивает ИФНС и 100% не устроит ни один банк».

Еще можно просто данные в виде текста дать. На сайте ГУ МВД по вопросам миграции есть специальный сервис для проверки. Пусть проверяют, раз так нужно.