Как подать уведомление о применении УСН после регистрации ИП, чтобы оно гарантированно дошло до налоговиков?

Зарегистрировали ИП через использование электронной подписи, онлайн. Уведомление о применении УСН в этом случае прикрепить нет возможности, как его подать отдельно?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Клиент зарегистрировал ИП без визита в ИФНС с использованием ЭЦП ФЛ. При подаче документов на регистрацию уведомление о переходе на УСН прикрепить невозможно. Дата регистрации 14.08. Сейчас уже выпустили ЭЦП для сдачи отчетности ИП. Верно ли я понимаю, что можно его подать через ЛК ИП с указанием переходит „с даты постановки на налоговый учет“?».

Вот что пишут в комментариях:

«30 дней после регистрации есть для подачи уведомления на УСН. Вы, главное, зафиксируйте факт подачи уведомления. А то знаем мы этот ЛК, там сегодня есть инфа, а завтра её нет. И потом ИП будет доказывать, что он не верблюд».

Вот еще:

«Я бы подал уведомление о переходе на УСН на бумаге. Чтобы штампик был. А то потом ничего не докажешь».

Автор на это отвечает:

«Вот то-то и оно, клиенту некогда бежать в ИФНС, нотариальную доверенность на меня оформлять тоже трата времени. Согласна, что ЛК — виртуальная сущность. Попробую почтовым отправлением обычным продублировать и попозже Информационное письмо по форме 26.2-7 запросить по ТКС».

Еще совет:

«Посмотрите эту опцию, у кого вы электронную отчетность подключали. У некоторых операторов встроена функция подачи разных заявлений в ФНС».

Вообще, лучше по нескольким каналам продублировать. А то внезапно признают плательщиком НДС, как недавно про одного ИП на «Клерке» писали.