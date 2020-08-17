Налоговики внезапно решили признать ИП плательщиком НДС, хотя тот всю жизнь был на УСН

Налоговики внезапно признают ИП плательщиком НДС, требуют сдать декларацию, блокируют счет и вообще ведут себя некультурно. Хотя ИП всю жизнь был на УСН. Как быть?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«ИП на УСН заблокировали счёт за несдачу декларации по НДС. Ради интереса проверила в выписке ЕГРИП, что заявление о переходе сдавалось. Это новая фишка от налоговой, как и ситуация с ЭЦП?».

На «Клерке» о случаях блокировки ЭЦП писали вот в этих постах:

А вот что пишут в комментариях:

«У меня тоже один ИП на УСН получил на прошлой неделе блокировку за несдачу НДС».

Вот еще:

«Такое постоянно бывает. Они просто уведомление из одного отдела в другой не передают, хотя должны».

И еще:

«Года два назад был казус. Даже не разбирались — сразу письменно по ТКС жалобу. Звонили, просили отозвать, счет разблокировали на следующее утро, и долго бегали за нами. И мы не предоставляли уведомление. Просто написали что на третьем году применения УСН вдруг вы решили блокировать счет, что повлекло неисполнение обязательств и упущенную выгоду».

Вот еще поделились:

«Такая же история, 4 года принимали УСН и все устраивало, а тут вдруг блокируют р/сч за не сдачу НДС, пишем жалобу в грубовато-требовательной форме в управление, так директор был очень возмущен:-), нам звонят и просят предоставить заявление о применении УСН, мы в ответ письменно на устный звонок: докажите что не подавали заявление, УСН столько лет принимали же, итог сняли приостановления со счета молча».

По-хорошему, если подавали уведомление на УСН вместе с документами на регистрацию, то в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП это будет указано. А вот если позже — только искать свой экземпляр уведомления. Иначе придется как в этом комментарии:

«Хуже если уведомление не сохранилось. В январе одно ООО, также попалО на такую блокировку и учер не нашла уведомление о переходе на УСН. Пришлось за все прошедшее время (а это 2,5 года) сдавать все Декларации, как на ОСНО».

Благо компания была нулевая, почти не пострадали.