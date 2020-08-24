Налоговая требует документы по контрагенту, а они утеряны. Восстанавливать или отписаться?

Налоговики требуют документы по контрагенту, которые не сохранились. Причем, контрагент за время оказания услуг успел сменить компанию, ИНН другой. Отписаться что утеряны, или попытаться эти документы восстановить?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера»,

«Пришло требование, встречка по выездной, проверяют контрагента-транспортную компанию. Просят доки от них за 2015-2017 гг, судя по истории оплат, моя компания пользовалась их услугами в один раз в 2015, в 2016 году трижды, документы не сохранились. В 2017 году пользовались однократно, документы есть, но ИНН другой. В сухом остатке, нашла три транспортные накладные из четырех, актов выполненных работ нет, договоров тоже нет (подозреваю, что у них оферта). Собираюсь отправить что есть, по остальному написать „утеряно“. У фирмы УСН 15%, в расходы эти суммы не включены. Есть мысли, как от штрафа отписаться?».

Вот что советуют в комментариях:

«Позвоните в бухгалтерию транспортной компании, попросите дубликаты. Они от вас далеко?».

А дальше дополняют:

«Лучше съездить и попросить дубликаты, (если они в вашем городе) чем платить 10’000 руб. штрафа».

Вот еще пишут:

«Если ИНН другой, то вероятно контрагент формально „другой“, даже если название совпадает».

Вообще, не так давно на «Клерке» обсуждали вопрос, что делать, если налоговики требуют документы, по которым срок хранения вышел.