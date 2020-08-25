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Подарили что-то покупателю? Не забудьте подарок указать в кассовом чеке

Дарите своим покупателям подарки? Не забудьте пробить на них кассовый чек. Такое мнение ФНС высказала в письме № АБ-4-20/11542 от 16.07.2020 г.

При дарении чеки выбивать не надо. Но при наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением. Поэтому в случае, если условием получения "подарка" является приобретение товара, например, на определенную сумму или предоставление покупателю "подарка" при условии покупки одного или нескольких товаров, действия продавца по передаче "подарка" покупателю нельзя расценивать как совершение договора дарения в связи с наличием у покупателя встречного обязательства.

Поэтому, по мнению ФНС, в таком случае между покупателем и продавцом фактически заключен договор купли-продажи нескольких товаров и, соответственно, требуется применение контрольно-кассовой техники с отражением в кассовом чеке всех товаров.

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