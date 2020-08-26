Приставы списали в счет долга пособие у декретницы. Как ей отбить его обратно?

Пристав списал у сотрудницы в декрете пособие в рамках взыскания по исполнительному производству. Как ей обратно отбить это пособие?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Судебный пристав наложил арест на карту и списал деньги с неё. На карте было детское пособие. Сегодня она идёт к приставу разбираться по пособию. Справку о том чтотона получает пособие и в какой сумме, мы ей выдали. Платёжное поручение, где есть код 2 (взыскания не предусмотрены) тоже дали. Что ещё с собой выдать и на какой закон опираться? Предложила ей следующее пособие перечисли уже на карту Мир, но она оказалась заболоченной приставами. Как ей отбить пособие?».

Вот что советуют в комментариях:

«Для начала нужно разобраться, зачто приставы это сделали? Где, кому и что декретница задолжала? Если приставы содрали с одной карты деньги, то не сомневайтесь, что аналогичные суммы с арестом они выслали во все банки, где у женщины счета или карты. Для начала — общение с приставами и от этого танцевать».

То, что нужно идти к приставам и выяснять, что за задолженность — это точно. Правда, нужно учитывать, что дозвониться до них нереально, а еще у них приемные дни не каждый день. А тут еще и декретница до 1,5 лет, есть ей, с кем ребенка оставить?

Вот что автор ответила:

«Ну там банкротство и есть действительно долг. Но детское пособие, если я правильно понимаю, не имеют право списывать».

К сожалению, в банкротстве физлица исполнительное производство приостанавливают только после введения реализации, реструктуризации или после заключения мирового соглашения.

Автору ответили:

«Да, не имеют право, но случается у них такое. Отстоять можно. Деньги направлены на содержание ребенка и никто их арестовывать право не имеет. Я на сайте госуслуг, но по другой ситуации с приставами, запрашивала с приставов отчет. Вот там они мне и прислали расшифровку всех своих действий на 4 листах. А вопрос ареста был в сумме, будете смеяться, 39 рублей 66 копеек».

Вот еще мнение:

«До недавнего времени приставы списывали только Сбербанк и ВТБ. Только эти банки подают данные. Юникредитбанк точно не списывают».

Вообще, пристав отправляет требование в налоговую предоставить данные по всем счетам должника. И там нет разницы, в каком банке счет, видит что действует — накладывает арест.

Хотя, о работе пристава есть и такое мнение:

«В условиях, когда у судебного исполнителя в производстве десятки исков, отпечатать и разослать запросы реально в один-два десятка банков. А их в стране несколько сотен. Вот и получается, что если открыть лицевой счет в небольшом банке вероятность его обнаружения стремиться к нулю, особенно если он расположен в другом регионе».

В любом случае стоит попытаться попасть к приставу на прием. А если с приставом диалога не будет — писать жалобы. В том числе и на Кремлин.ру.