Налоговики запрашивают документы, номеров которых нет в книге покупок. Что это может быть?

Налоговики вне рамок налоговых проверок запрашивают информацию по документам, которых в книге покупок нет. И у поставщика в книге продаж тоже нет.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос по встречкам, точнее даже вне рамок налоговых проверок. Был запрос по нашему поставщику, ответили. Далее по нему же, но уже в цепочке, где первоначальный проверяемый нам не известен. Ответили. Теперь идет уже проверка нас в рамках той цепочки и запрашивают наших поставщиков сплошняком. Не совсем логику понимаю, почему поставщиков, а не покупателей тогда? Разошлют требования всем нашим поставщикам, а дальше что? Косячат еще при этом, запрашивают счета-фактуры с номерами, которых нет ни у нас в книге покупок, ни у поставщика в книге продаж».

Вот что пишут в комментариях:

«Есть разрывы НДС, налоговая роет, ищет по цепочке, ничего страшного в этом нет, вы не должны отвечать и знать, что происходит после вашего поставщика».

Что на это ответили:

«У налоговиков другое мнение на этот счёт. За поставщика и за поставщика поставищика. И за их директоров, учредителей, родственников и домашних животных. Теперь это называется — должна осмотрительность. Сейчас по разрыву у всей цепочки до седьмого колена снимут вычеты».

Вот еще мнение:

«Если где то разрывы (недоимка по НДС на однодневках — „сомнительная задолженность“, красная компания в дереве связи). Есть задача определить выгодоприобретателя (зеленого цвета в дереве связей). И доказать выгодоприобретателю искажение фактов хозяйственной жизни (ст 54.1 НК) по счету-фактуре с поставщиком первого звена. Но для этого требуется истребовать документы по всей цепочке (транзитеров — желтых) от „разрыва“ до выгодоприобретател0».

В общем, похоже всех проверяют в цепочке.