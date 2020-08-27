«Налог на недоимку»... Просто оставим это здесь

«Налог на недоимку». Звучит, а? Собственно, яркий образец отсутствия бизнес-культуры в оформлении документов.
Поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Теперь проорусь я. Малый бизнес — бессмысленный и беспощадный».
А вот предмет разговора:
На «Клерке» как-то писали про «штраф на штрафы», но автор этого шедевра — не налоговая. Это контрагент кому-то прислал.
Вот что пишут в комментариях:
«Это ещё что, мне как то прислали счёт-фактуру в которой были позиции: себестоимость и маржа».
Вот еще:
«Просто общий низкий уровень бизнес-культуры. Да еще и без желания его повышать».
Или:
«Химия Недоимка=налог на Недоимку. Это все химия виновата».
В общем, не надо так.