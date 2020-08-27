«Налог на недоимку»... Просто оставим это здесь

«Налог на недоимку». Звучит, а? Собственно, яркий образец отсутствия бизнес-культуры в оформлении документов.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Теперь проорусь я. Малый бизнес — бессмысленный и беспощадный».

А вот предмет разговора:

На «Клерке» как-то писали про «штраф на штрафы», но автор этого шедевра — не налоговая. Это контрагент кому-то прислал.

Вот что пишут в комментариях:

«Это ещё что, мне как то прислали счёт-фактуру в которой были позиции: себестоимость и маржа».

Вот еще:

«Просто общий низкий уровень бизнес-культуры. Да еще и без желания его повышать».

Или:

«Химия Недоимка=налог на Недоимку. Это все химия виновата».

В общем, не надо так.