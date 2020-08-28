Два года висела блокировка счета. Письма, телефоны в ИФНС — не помогали

На счете два года висели блокировки от налоговиков. Множество писем было написано, и телефонов оборвано. Но решило все личное посещение инспекции.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Один вопрос и „поржать“ по обмену опытом. Вопрос — если в ответ на заявление о зачете одних налогов в счет других получен ответ „отказано — налоги являются источниками формирования разных бюджетов“ то можно направить заявление на возврат? (Вот было бы чудо). А опыт (нет, я читала конечно, но 21 век! Но столица!) таков. Почти 2 года не можем снять 2 блокировки по счету — стотыщ электронных писем, телефоны молчат и вот это все. Записалась на прием. Приехали с директором пешком ногами. Стоим в (живой!) очереди в окошко. Так мол и так. Давайте ваши письма. Звонит по телефону „Мань, ты от Ромашки письма видишь? Вот молодец. Чего им сказать?“ Ждите, отвечает. 2 дня подождали — свершилось! Технологии. Карантин. Мир-дружба-жвачка».

Вот что в комментариях по вопросу пишут:

«Вернуть можно. Пошла как-то на принцип и возвращала вплоть до 1,03 рубля. Все вернулось».

Или:

«Вернуть можно, если совсем нет задолженности по налогам. Ну а про разные бюджеты давно известно, это прямым текстом в НК написано».

Еще совет:

«Напишите письмо не на зачет, а на уточнение платежа. Если конечно суммы платежек такое позволяют. Сама таким образом с УСН „переводила“ на транспортный и ПФ».

А вот случаем поделились:

«У нас была смешная история. В прошлом году, когда налоговая переходила на новую программу, они нам задвоили налог на прибыль к уплате. Списали со счета круглую сумму. Полгода не могли восстановить начисления правильно. Наконец, когда исправили, нарисовалась большая переплата по прибыли. В это же момент у нас вылез большой НДС к уплате. Сколько времени потратили чтобы зачесть — не вышло. Прошел год все устаканилось. Заявление на зачёт отозвали. И!!! Ба-бамс!! Заглядываю в личный кабинет и вижу: перекинули прибыль в НДС!!! Нам это сейчас совсем не надо! По прибыли через неделю образовалась недоплата, на которую совсем не рассчитывали».

Чудны дела твои, Господи.