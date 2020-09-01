С чего нужно начать, вступая в должность главбуха?

Бухгалтер с аутсорса идет в компанию главбухом. С чего нужно начать, какие организационные моменты учесть, чтобы спокойно начать работать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Выхожу на должность главбуха, до этого работала на аутсерсе. Какие особенности этой должности? В первую очередь интересует , нужно ли идти в банк и менять карточку подписей. Обязательно ли это. В налоговую сообщать ничего не нужно, насколько я поняла. Какие первостепенные действия организационные необходимо сделать. Именно организационные».

Вот что пишут в комментариях:

«Надо определиться с масштабом конторы, если МСП, не нужна вам вторая подпись, имхо».

И:

«По реестру принять документы и ОСВ, чтобы за прошлые периоды не брать ответственность».

Кто-то начали всячески высказывать автору вопроса, мол, «вы не главбух», или «вы работали хоть бухгалтером?». Хотя, ну спросил человек, волнуется перед серьезной должностью, это вполне нормально.

Кто-то автора поддерживает:

«Ну а что такого спросил человек? У нас в Финакадемии была шикарный препод. Владелец аудиторской фирмы. Она говорила „Девочки, знаете что в нашей профессии главное? Нет, не дебет-кредит. Главное то, чтобы она не стала нашим диагнозом“».

Вот еще совет (стилистика оригинала сохранена):

«Главное правило запомните: никогда НИКОГДА не говорите и даже не начинайте думать что предыдущий главбух что то делал не так, не правильно или тупо. ИНАЧЕ: вам это переделывать!!! и кто знает что ВЫ оставите после себя!!! ЭТО ПЕРВОЕ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО!».

И еще совет:

«Банк посетить нужно непременно, карточку подписей и доступы скорректировать. У прошлого ГБ взять все логины/пароли от личных кабинетов всего, чего можно. Или восстановить. Прочесть всю входящую и исходящую корреспонденцию за последний год в части именно бухгалтерии, требования и ответы на них за этот же период. Не закатывать глаза от скудоумия и непрофессионализма прошлого ГБ. Понять организацию хранения документов, выяснить, когда была последняя выездная и за какой период, и просмотреть все документы, попадающие под проверку по сроку. При отсутствии — срочно начать восстанавливать их. Заодно вникнете в суть производственных процессов организации. Много работать, пока не почувствуете, что владеете ситуацией. Не запускать текучку. Не полагаться на авось, при малейшем сомнении — читать, читать и читать!».

И наконец:

«Проверить наличие учётной политики, график документооборота, учредительные документы посмотреть, состояние рабочих программ, все папки бумажные и электронные главбушеские, отчётность в каком состоянии и т. д. и т. п., а потом уже работать. С подписью тоже разобраться нужно».

А вообще, автор вела компанию на аутсорсе, и ее взяля туда главбухом. По сути, сама себе дела передает.