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Российские компании с регистрацией в оффшорах думают о смене мест регистрации

Бизнес прорабатывает вопросы переезда из юрисдикций Кипра, Мальты, Люксембурга и Нидерландов в другие страны.

Часть компаний думают вернуться в Россию. Другие — думают сменить место регистрации на Великобританию, Ирландию, Францию, Гонконг, Китай и т.д., пишут «Известия».

Смена юрисдикций обусловлена повышением ставки по налогам на дивиденды в отношении самых популярных стран.

Причем, во главу угла ставится не более выгодное налогообложение, а диверсификация странового риска: независимое право, репутация юрисдикции, развитость инфраструктуры.

На «Клерке» недавно писали о поправках в НК, которые должны повысить привлекательность российских оффшоров.

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