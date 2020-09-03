Российские компании с регистрацией в оффшорах думают о смене мест регистрации

Бизнес прорабатывает вопросы переезда из юрисдикций Кипра, Мальты, Люксембурга и Нидерландов в другие страны.
Часть компаний думают вернуться в Россию. Другие — думают сменить место регистрации на Великобританию, Ирландию, Францию, Гонконг, Китай и т.д., пишут «Известия».
Смена юрисдикций обусловлена повышением ставки по налогам на дивиденды в отношении самых популярных стран.
Причем, во главу угла ставится не более выгодное налогообложение, а диверсификация странового риска: независимое право, репутация юрисдикции, развитость инфраструктуры.
На «Клерке» недавно писали о поправках в НК, которые должны повысить привлекательность российских оффшоров.