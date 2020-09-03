Директор в отпуске без содержания не может подписывать финансовые документы. Так считают в ГИТ

Может ли директор (он же единственный учредитель), находясь в неоплачиваемом отпуске, принять работника на работу: подписать трудовой договор с ним и приказ о приеме на работу?

Ответ на этот вопрос дала ГИТ Москвы в письме № 77/7-30028-20-ОБ/10-33260-ОБ/18-1193 от 20.08.2020.

Если речь идет о текущих приказах, издание которых вряд ли может повлечь негативные последствия (например, об утверждении различных положений, переводе, приеме на работу и т.п.), то подписать их директор может и во время своего отпуска или болезни, пояснили трудинспекторы.

Если же речь идет о финансовых документах, а равно о документах, которые могут привлечь внимание налоговой службы или несут потенциальную возможность возникновения споров (например, об увольнении, направлении в командировку, премировании), то перед подписанием таких документов необходимо официально оформить выход директора на работу.

Если руководитель был в отпуске за свой счет, то оформляется кадровая документация о прекращении (прерывании) отпуска и выходе на работу.