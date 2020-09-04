Компания впервые за несколько лет показала убыток, который не нравится налоговикам. Что делать, чтобы отстали?

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Налоговики прицепились к компании, которая впервые за много лет показала убыток. Что делать, убрать убыток в уточненке, или доказать им, что аткая уж экономическая ситуация?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Помогите, пожалуйста, советом — малое предприятие, работает много лет. И вот, впервые за все годы, показали небольшой убыток за 1 полугодие 2020. И Налоговая вцепилась. Уже третье требование одно за другим, теперь просят пояснений по 90.08 (прочие косвенные расходы), общим перечнем и ОСВ пояснения дали, и снова требование — уже приложите документы. Документы прилагать не хотим. Как быть?! А если сдать уточненку, и убрать убыток, может быть это их устроит? И вообще, законны ли эти требования для малого предприятия в этом году, обязательно ли предоставлять документы, как отвечать? Подскажите пожалуйста».

Вот что пишут в комментариях:

«Так и будут клевать, каждый квартал. У меня 08 счёт и аренда земли под него, соответственно, каждый квартал убыток и каждый квартал, как на работу, поход в ИФНС. У них, как у волка из мультика, „работа такая“».

Вот советуют:

«Если сдадите уточнёнку без убытка, допустим, с 0 прибылью, то пояснения давать не надо и документы предоставлять тоже».

На это автор спрашивает:

«А не получится, что это ещё больше их заинтересует в плане „надо покопаться, почему они 90.08 не расшифровали“?! Можно за это не переживать? И как тогда ответить на требование пояснений — просто написать что подали уточненку?».

Вот что на это ответили:

«Нам прямо в требовании пишут — проверьте, правильно ли у вас определены расходы и т.п., предлагаем проверить себя и пр. Звонила инспектору, спрашивала, можно ли не предоставлять доки, если не покажем убыток, сказал, что можно. в итоге так и сделали, отправили уточненку, больше требований не было. по нескольким фирмам в этом году так делали».

Есть и другое мнение по тому, стоит ли убирать убыток в уточненке:

«Пишите письмо о том что в связи с экономическим кризисом и пандемией ваша организация по итогам 1 квартала показала убыток, но так как отчетный период год то вы обязуетесь все исправить, прикладываете кучу документов в формате pdf, все отправляете по ТКС и спите спокойно. Они люди и им тоже надо отчитываться. А уберёте убыток, так они постоянно будут вас терроризировать».

Автор на это ответила:

«Я это уже писала в первоначальном ответе. Не отстали. Вцепились».

Ей ответили:

«Значит неверно писали, неубедительно. Стоит вам признаться в неверном определении расходов, сами понимаете какое будет отношение к учету в вашей организации».

Вообще, налоговики не любят убыточные предприятия у себя на территории.

Вот еще пишут:

«Если нечего скрывать, то с чего прятать убыток. Распишите, дайте пояснения. Два года работала с убытком и каждый квартал новые требования, все нормально давала, зато сейчас уменьшаю прибыль на этот убыток».

И:

«Пишите ответ на Требование,без всяких приложений документов.В ответе пишите,что результат (убыток) промежуточный и будет нивелирован в последующие периоды».

А вот более развернуто:

В этом году проверки были отложены,но не отменены, так что их запросы могут иметь место. У вас в соответствии с ПБУ 18/20 принят в учетной политике какой принцип формирования налога на прибыль? В соответствии с ним сформировано разделение затрат в учете? У вас же на 90.08. управленческие расходы, вы им дали развернутую по статьям затрат или свернутую по строке упр. расходы? Вообще, прежде чем советовать давать или не давать, надо посмотреть что у вас туда попало и насколько оно должно приниматься в расходы в текущем периоде. а так вы же имеете право вести упрощенную бухгалтерскую отчетность /учет. ст 88 НК РФ. У вас уплата авансового платежа же ежеквартально разово. напишите им, что это промежуточная отчетность по налогу на прибыль, снижение показателей вызвано пандемией и общим снижением деловой активности всей экономики РФ в этот период, причем на долю малого бизнеса в стране приходится менее 20%, поэтому вы как ответственный налогоплательщик предпримите все зависящие от себя усилия, что бы нивелировать потери этого полугодия и завершить год с лучшими показателями, что бы поддержать страну.

А вот этим подытожим:

«Уже не раз подчёркивалось судами всех уровней, что у ФНС нет права оценивать экономическую эффективность ведения бизнеса, а только экономическую оправдаеность затрат. Если все в порядке с учётом, то так и отписывайтесь, мол, регистры в очередной раз тщательно проверены, пропущенных доходов, не отраженных в учёте не выявлено, все рамходы эуономически обоснованны и документально подтверждены. На корректировку сданной декларации я бы без веской причины не вёлся: грузят всегда того, ктоо безропотно везёт. Превратите себя в, извините за грубый термин „терпилу“, которому наложка будет диктовать устраивающий их финансовый результат».