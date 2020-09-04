Сбой или вредительство? В Краснодаре налоговая массово рассылает требования и блокирует счета

В одной из налоговых инспекций Краснодара произошел сбой, больше похожий на действия неких лиц для обеспечения наполняемости бюджета. Ну а как это еще назвать?

Далее со слов пострадавших.

«В июле пришло два требования (одинаковых) по уплате недоимки. Недоимки нет, так как срок уплаты перенесен на 30.10.2020 — ответ был отправлен по ТКС. Сегодня пришло решение о взыскании — все то же, срок перенесен на 30.10.2020 — ответ отправлен по ТКС — следом прилетело решение о приостановлении операций по счету. Снова ответ отправлен по ТКС».

Что тут делать? Попытаться дозвониться. Но не все так просто.

«Дозвониться в нужный отдел налоговой вариантов нет. Можно дозвониться до приемной, в которой секретарь говорит, что ничего не решает. на предложение переключить на начальника ИФНС. Отвечают, что с начальником телефонной связи нет (как такое возможно? Он что, в поле или в лесу?). Секретарь говорит, что переключает на начальника отдела, который этим заведует, но на деле переключает в соседний отдел, а там говорят: это не мы, мы тут ни при чем. Но в разговоре проскочила фраза, что в нужный отдел не дозвониться, так как сегодня они массово рассылали эти решения, и вот теперь наплыв звонков».

Так сбой ли это?

«Получается, что раз "массово рассылали", то речь идет не о сбое, действия совершены по чьему-то указанию?».

Стоит попробовать позвонить в инстанцию повыше? И там неудача.

«В краевую налоговую дозвониться также невозможно — идут гудки и отключается. В любом случае письмо я им отправлю о том, что напишу жалобу в краевое управление и в центральный аппарат ФНС».

Кстати, первого сентября в Краснодар приезжал Мишустин. Совпадение?

Часть переписки по ТКС с согласия приводим тут:

А далее идут решения о взыскании недоимкм и приостановлении операций по счету. Похоже, действительно нужно жалобу писать.