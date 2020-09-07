Что делать, когда компания работала на УСН, но в итоге выясняется, что она на ОСНО?

К сожалению, очень частая ситуация, когда вновь зарегистрированная компания думала, что она на УСН, а в итоге выясняется, что это не так. Что делать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Компания зарегистрирована в конце февраля. На УСН 15%. Начала работать с марта. Занимается продажей техники для умного дома. Два дня назад блокируют счёт. За несдачу декларации по НДС за 1 квартал. Начинаю все выяснять и понимаю, что заявление на УСН они видимо не подавали. Регистрировала не я. Отправила директора в налоговую за дубликатом уведомления, но понимаю что это видимо дохлый номер, мы на ОСНО. Вчера уже подала нулевки по НДС и прибыли за 1 и 2 квартал. Хоть счёт разблокируют:-). Так вот вопрос. Горе-юристы, которые облажались с заявлением на УСН, советуют сделать освобождение от НДС по 145 статье. А мы хотим с НГ на УСН. Что посоветуете?».

Можно попытаться еще по выписке из ЕГРЮЛ посмотреть, подавалось ли заявление на УСН при регистрации. И да, можно попробовать в территориальной налоговой поискать заявление.

А вот что пишут в комментариях:

«Ст. 145 НК — если у вас выручка за три предшествующих месяца в совокупности два миллиона рублей. Если подходит — почему бы и нет. Всё равно другого выхода у вас нет».

Автор спрашивает:

«Пункт 4 гласит, что компании, направившие в налоговый орган уведомление об использовании права на освобождение, не могут отказаться от этого освобождения до истечения 12 месяцев. Это никак не противоречит УСН с нового года?».

На это ответили:

«Не противоречит. Этот вопрос закрыли еще в 2003 или 2004 году. Когда нынешняя УСН появилась».

Вот еще пишут:

«Насколько помню, есть судебная практика ставить на УСН даже с опозданием. Попробуйте с налоговой поговорить, поплачтесь, технически они могут задним числом на УСН вас поставить».

Делятся опытом:

«Часто сталкиваюсь с такой ситуацией, особенно по ИП. Юристы выдают при открытии ИП (ООО) полный пакет документов. Но по- злому року инспектор ИФНС посылает отдать заявление в другое окно (если посылает:-), обычно говорит „мне это не нужно“ и ИП спокойно уходит с этим заявлением домой... А потом обращаются к нам (бухгалтерам). Мол как же так? ИФНС сказало, что им не нужно заявление об УСН».

В выписке из ЕГРЮЛ, кстати, автор вопроса посмотрела:

«Ну после того как счёт заблокировали, я туда заглянула и увидела, что заявления не было. Но как вариант юристы могли подать такое заявление в течение месяца после регистрации».

А в итоге, многие советуют все-таки прибегнуть к помощи ст. 145 НК.