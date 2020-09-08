Программу налоговиков не настроили под ковидные льготы. Итог - шквал незаконных требований

Налоговики требуют уплату налогов с компаний, у которых есть отсрочка по уплате из-за пандемии. Объясняют это они тем, что компаний «почему-то» нет в списках на отсрочку. Или сбоем программы.

О таком случае писали на «Клерке» вчера: налоговики не дают отсрочку по уплате налогов компании, у которой она есть на основании постановления главы региона (дело было в Краснодаре). А чтобы компания была посговорчивее — блокируют счет. И такое носит массовый характер.

И вот теперь делятся подобной историей, которая случилась в Иркутской области:

«Иркутская область. Мне тоже такое требование пришло — уплатить налог, по которому отсрочка. Позвонила в налоговую, инспектор пояснила, что ничего сделать не может, т. к. она обязана выставить коль программа показывает, но пообещала что блокировки не будет. Посмотрим. Требование выставили по страховым взносам за 2 квартал, которые должны быть по нулям. Сказала, что обнуляться будут только после 1 октября. В РСВ все отразили верно, почему начисления прошли — не понятно. Действия их программы неисповедимы...».

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По вчерашнему случаю тоже сказали, что виновата программа. Точнее, сказали, что компании «почему-то» не оказались в списках на отсрочку . Обещали разобраться, но налог со счета списали.

Но тут, по крайней мере, есть диалог с инспектором. А вот как быть тем, кто дозвониться в налоговую не могут, поскольку возмущенные налогоплательщики оборвали все телефоны?