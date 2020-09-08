Налоговики требуют пояснение убытков. Если им не понравится, пугают встречкой

Налоговики требуют с компании пояснение убытков. Компания на УСН 15%, минимальный налог уплачен, но есть ряд нестыковок по кассе и по банку. Сдавать уточненку или есть варианты?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Ситуация — УСН 15%, убыток за 2019 год. И все расходы законны, но в 1С было не всё сделано (вины моей практически нет), закрывала период ручными проводками. Соответственно никаких красивых регистров, ОСВ с аналитикой и КУДиР нет. Есть минимальный налог, его заплатили (на минуточку для небольшой фирмы 60 тыс.). Вот как мне так пояснить, чтобы отстали? Они просто на словах сказали, что если их пояснения не удовлетворят, начнутся встречки. И хотят список всех контрагентов с ИНН, пооперационно и книгу, ну и конечно перечень расходов. Они также собираются сравнивать все доходы по банку и кассе, а у нас продавцы-консультанты много наворотили. Например, не всегда есть возвраты или пробили неверную сумму, в банк пришла другая. Я физически не успею всё сделать, да и не могу. Или лучше подать уточнёнку? Буду признательна за мысли».

Вот что пишут в комментариях: