Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики требуют пояснение убытков. Если им не понравится, пугают встречкой

Налоговики требуют с компании пояснение убытков. Компания на УСН 15%, минимальный налог уплачен, но есть ряд нестыковок по кассе и по банку. Сдавать уточненку или есть варианты?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Ситуация — УСН 15%, убыток за 2019 год. И все расходы законны, но в 1С было не всё сделано (вины моей практически нет), закрывала период ручными проводками. Соответственно никаких красивых регистров, ОСВ с аналитикой и КУДиР нет. Есть минимальный налог, его заплатили (на минуточку для небольшой фирмы 60 тыс.). Вот как мне так пояснить, чтобы отстали? Они просто на словах сказали, что если их пояснения не удовлетворят, начнутся встречки. И хотят список всех контрагентов с ИНН, пооперационно и книгу, ну и конечно перечень расходов. Они также собираются сравнивать все доходы по банку и кассе, а у нас продавцы-консультанты много наворотили. Например, не всегда есть возвраты или пробили неверную сумму, в банк пришла другая. Я физически не успею всё сделать, да и не могу. Или лучше подать уточнёнку? Буду признательна за мысли».

Вот что пишут в комментариях:
Верните Налог
Налог с продажи квартиры, полученной по наследству и в дар
КАК ИЗБЕЖАТЬ НАЛОГОВ ЗА ПРОДАЖУ КВАРТИРЫ, ПОЛУЧЕННУЮ В НАСЛЕДСТВО ИЛИ В ПОДАРОК
Узнать больше
Реклама на Клерке от рекламодателя

«Вы же понимаете варианта два: либо рисуете все в экселе, все ИНН и все регистры, либо сдаёте уточненку. Да КБК одинаковый, для страховки напишите письмо «такой то платёж прошу считать оплатой УСН 15%. Только перед уточнённкой доплатите разницу сначала».

Вот еще:

«Выбирайте, что вам проще, ибо, как это не кощунственно звучало, в любом раскладе разгребать вам и крайней будете вы. И так и так вам отписываться с налоговой. Я склонна согласиться с коллегой, что проще дать расшифровку по налогу и ссылаться на предыдущие письма».

Автор пишет:

«То есть, просто уточнёнкой не обойтись. Это займёт у меня 5 минут. Расшифровку смогу тоже написать, но без документов. С доходами придётся прилично возиться, писать пояснения (из-за того что в кассе наворотили). А если в итоге потребуют дальше, то вот тут...».

На это советуют:

📌 Реклама

«А вы давайте информацию дозированно, у вас в этом случае будет в запасе на каждое письмо дней 5. Типа — высылаю 1 часть информации. указывайте № исходящего, а дальше пишите, согласно письма, исх. №, дополняю».

Еще совет:

«Думаю, что лучше уточненку с налогом чуть больше минимального. Если будет убыток, они не отстанут, будут выставлять требования на представление документов. Я недавно это прошла».

А вот еще поделились опытом:

«Если выходит минимальный налог, всегда подгоняю чтоб вышел налог с разницы хоть на сколько нибудь больше минимального. а так налоговая наша сама говорит — „хотите оставляйте убыток, мы будем должны запрашивать пояснялки, документы, вероятность проверки повышается, а хотите — уберите минимальный налог и живите спокойно. Делайте как хотите, нам всё равно. но ежели чего, то нам тоже лишняя работа не нужна, так что...“. Мы выбираем 2-й вариант».

И еще:

📌 Реклама

«Аналогичная ситуация по запросу! Позвонила я инспектору, объяснила, что просят ооооооочень много, и как быть? Ответила на требование, что запрашиваемый период... договоров... сделок велик, что за 10 дней не управимся, что могу предоставить ОСВ. Инспектор ответила, напишите из-за чего убыток, распишите статьи расходов и приложите 5-10 договоров, оборот Которого превышает столько-то млн., пока тишина».

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама