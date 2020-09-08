Работодатели предлагают соискателям более 200 тысяч вакансий с предоставлением проживания. Пора идти в массажисты?

Более 200 тысяч вакансий с предоставлением жилья предлагают на данный момент работодатели в России.

Об этом сообщает Роструд, проанализировав данные портала «Работа в России».

«Лидерами по числу предложений работы с проживанием стали Приморский край и Москва. В каждом из этих регионов около 30 тысяч вакансий с предоставлением жилья. Здесь требуются специалисты в сферах логистики, строительства, пищевой и лесной промышленности, а также на обрабатывающие производства», — отмечается в сообщении Роструда.

По числу предложений с жильём далее следуют Красноярский край (13 тысяч вакансий) и Санкт-Петербург (12 тысяч вакансий). Замыкает пятерку Мурманская область, где представлено 9 тысяч таких вакансий.

В указанных регионах при трудоустройстве предоставят жилье таким профессиям, как массажист, врач, повар, инженер-технолог. Также проживание предоставят в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. А также для представителей рабочих специальностей: монтажники, бетонщики, стропальщики и отделочники.

«По данным „Работы в России“ сегодня соискателям доступно свыше 1,4 млн рабочих мест по всей стране. Достаточно много позиций, где работодатели готовы предложить проживание, что является отличным подспорьем при переезде для трудоустройства в другой регион», — рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

По материалам «РГ».