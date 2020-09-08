Налоговики непонятно чего хотят по камеральной проверке и шлют соответствующие требования

Налоговики прислали столь расплывчатое требование в рамках камеральной проверки, что у бухгалтера нет понимания, чего же они все-таки хотят.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, как лучше ответить на требование по ст. 88 по убытку прибыли за 6 мес. Головная компания — Лен.область, обособленное подразделение без баланса — Краснодар. По убытку в Лен. область приходило требование со списком документов (оборотки, расшифровки и пр.) — все подготовили. Пришло требование по ОП с формулировкой „представить пояснения и документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2020 года“. Настолько обтекаемая формулировка, что не понятно, что им надо. P.S.: Торговля, только реализаций более 5000 тыс.».

Статья 88 НК посвящена камеральным налоговым проверкам.

Приведем переписку автора с комментатором:

«Так если у вас уже есть шаблон ответа по голове — я бы его и использовала, еще Оккам советовал».

Автор ответила:

«Да, я думала так и сделать, но смущает обтекаемость формулировки под которую можно и все реализации/приходы/банковские платежки подтянуть на статью 126НК».

У нее спрашивают:

«А вам это зачем?»

Автор пишет:

«Я переживаю, что за непредставление документов истребуемых по 200 руб выставят. А что подразумевается под истребуемыми документами не ясно. СФ, накладные, платежки — это все входит в понятие документы по фин-хоз деятельности».

Ей посоветовали:

«Напишите им пояснительную записку и назовите ее „Пояснения по ведению финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2020 года“ и приложите те документы,что отправляли по голове. Не надо отправлять фискалам то, что можно законно не отправлять. Ну это — моя позиция».

Собственно да, не нужно давать им лишнего. Пусть сами дальше запрашивают конкретно, что им нужно.

Автор пишет:

«Я тоже так как Вы советуете хочу сделать, но, учитывая, что такая всеобъемлющая формулировка в требовании решила все же с коллегами проконсультироваться, вдруг новые какие фишечки по пополнению бюджета у налоговой».

Ей ответили:

«Фишки у них неизменные — взять за шкирку и трясти, пока из дырявых карманов вся мелочь не высыпется».

Собственно, так оно и происходит. Даже если у компании отсрочка по уплате налога есть — все равно трясти будут. Правда, они это «сбоем программы» называют.