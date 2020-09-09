Есть ли риск привлечь ненужное внимание налоговиков при выплате огромных премий сотрудникам?

При начислении и выплате сотруднику премии в неприлично больших размерах, есть ли риск в том, что налоговая до этого докопается?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, кто сталкивался с начислением и выплатой премий в больших размерах? Например, 10 окладов. Какие риски, были ли негативные последствия?».

Вот что пишут в комментариях:

«Рисков нет, если у вас это прописано в локальных нормативных документах».

Или:

«Если прописаны в ЛНА и экономически обоснованные. А так же хотелось разъяснений по рискам:1) налоговые в части налога на прибыль(ст. 252 НК РФ — экономическое обоснование); корпоративные (наличие ЛНА — положения) и наличие решения собственника при выплате разовой руководителю(но если есть экономическое обоснование я бы отстаивала возможность отнесения на затраты)».

Вот еще:

«Никаких рисков, главное иметь верно оформленные документы с подписями людей в чьей компетенции принятие такого решения».

Есть и другое мнение:

«Если коротко, то ИФНС придирается, смотрит все документы, не только связанные с трудовыми отношениями. Суды встают на сторону работодателя при определенных условиях. Насчёт внутренних нормативных документов, однозначно они должны быть как обоснование».

Вообще, если налоговая захочет докопаться — она докопается. А значит, лучше с этой стороны документами прикрыться.