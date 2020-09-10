Путин поручил к концу следующего года восстановить занятость до показателей прошлого года

Занятость к концу 2021 года должна быть восстановлена до значений 2019 года. Об этом заявил президент.

«Напомню и о приоритетной задаче, которая поставлена перед правительством, а именно к концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, до того, о чем я уже упоминал, до 4,7% экономически активного населения», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Ранее в августе Путин говорил о том, что безработица является одной из главных российских проблем.

В августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум по безработице — 4,3%. В I полугодии, по данным Счетной палаты, безработица составила 5,4%.

По материалам «РИА Новости».