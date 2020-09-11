Налоговики требуют пояснить убыток. И бизнес-план по его преодолению

Компания показала убыток в полугодии. Налоговики требуют пояснить убыток, а заодно предоставить бизнес-план по выходу из этого состояния. Чего они вообще хотят?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Показали за полугодие в прибыли убыток (450 тыс.) реальный. К проверке были готовы, вот на днях пришло требование пояснить плюс предоставить бизнес-план по выходу из убыточного состояния. Давно ли они начали его запрашивать? Последний раз сталкивалась с пояснениями лет 5 назад, и не было такого выноса мозга... К тому же, это не годовой итог... Коллеги, подскажите, где можно взять образец этого плана? Чего бы в нем насочинять. Мы подрядчики, закрываться по работам в 4 квартале 2020».

Вот что отвечают в комментариях:

«По моему опыту, года два-три. Пишу одно и тоже. Планируем расширить круг поставщиков, наладить сбыт, найти приемлемые условия. Буквально две-три строки».

Кто-то считает так:

«Я бы не давала никакого плана выхода из убытка или что-то совсем размыто- директор работает в этом направлении, иначе потом точно не отцепятся».

Или даже так:

«Им не бизнес-план нужен, а ответ — когда будут налоги... Честный ответ — когда кризис мировой закончится, году к 2024-му, а чтоб отстали: да, ищем, думаем, изыскиваем возможности, улучшим, углубим и т. д.».

А кто-то вот так делают:

«Я обычно показываю такое требование руководителю и говорю что может все таки составим бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств. И нам хорошо и налоговой. Руководитель только рад потом».

Или так:

«Я на промежуточные убытки только письмо пишу, что по итогам года планируем выйти в прибыль. Налоговую устраивает».

Можно посоветовать написать вкратце, скорее отписку, чем план. Если же их не устроит — пришлют новое требование. По крайней мере, получится небольшая отсрочка на подумать.