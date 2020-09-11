Самозанятые хотят работать в такси. А там требуют статус ИП

В настоящее время, чтобы получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, водителю необходимо иметь статус индивидуального предпринимателя.

Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых (СИПС) предложил легализовать статус самозанятых в такси.

В сфере такси нет четкой фактической разницы между индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, однако для получения разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси необходимо быть зарегистрированным в качестве ИП.

«Самозанятые граждане сегодня — это базовая единица малого предпринимательства, основа устойчивой экономики. Появление нового налогового режима позволило многим малым предпринимателям выйти из тени и легально развивать бизнес. В Союзе индивидуальных предпринимателей и самозанятых состоит более тысячи человек из разных регионов Российской Федерации. В Союз входят граждане таких профессий и специальностей, как парикмахеры, кондитеры, ведущие мероприятий и других» - рассказал координатор СИПС Иван Свердлик.

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Но создавалось данное общественное движение, судя по всему, водителями такси:

«Основная часть Союза — водители такси. Я сам являюсь водителем такси и понимаю, что существующий искусственный барьер не только тормозит развитие режима самозанятых, но и легализацию сферы такси в целом. И хотя на законодательном уровне самозанятые приравнены к ИП даже в госзакупках и включены в перечень субъектов МСП, в такси создается искусственный барьер для легальной работы самозанятых. Водителям, так или иначе, необходима первичная регистрация в качестве ИП для получения разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси», — добавил он.

Напомним, о законодательных недоработках в части самозанятых, в том числе таксистов, ранее в своем блоге на нашем сайте рассказывал Георгий Чахидзе.