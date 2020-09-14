К доверенности требуют письмо с пересказом написанного в доверенности. Налоговикам мало бумажек?

Налоговики требуют от директора компании не только доверенность на уполномоченное лицо для сдачи отчетности. Им еще зачем-то нужно сопроводительное письмо, с пересказом того, что указано в доверенности.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера»

«Отправила директора (новый клиент) отнести в налоговую оригинал доверенности на себя как на уполномочку. А у него налоговая не приняла доверенность. Говорят — вместе с самой доверенностью надо сдать сопроводительное письмо на фирменном бланке, мол доверяю такой то фирме сдавать мои отчёты... А доверенность сама тогда для чего?:-) Первый раз сталкиваюсь с таким (Мск). Сижу туплю — не сочиняется текст:-) На видео: Новый вид спорта — специально для бухгалтеров- часами можно на это смотреть:-)».

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Вот уж правда, очень похоже.

А в комментариях пишут вот что:

«Туплю. А доверенность на фирменном бланке их не устроит?».

Автор отвечает:

«Я с 2012 года уполномочка, но такое требование впервые.... Некоторые налоговые даже бумажную доверенность не требуют, по скану работаем».

Ей ответили:

«Значит, в той фантазер-перфекционист завелся:-). Понимаю, как раздражает. Но директор с ними не справится. Проще сделать, как хотят».

Вообще, не понятно, зачем бессмысленно плодить бумажки? У налоговиков с черновиками туго?

Еще советуют:

«Может быть, просто сопроводительное к доверенности... типа: „настоящим сообщаем о передаче полномочий на ... сроком до ... компании ... Доверенность (оригинал) прилагается“».

Автор пишет, что просто скопировала текст доверенности в письмо.