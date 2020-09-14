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К доверенности требуют письмо с пересказом написанного в доверенности. Налоговикам мало бумажек?

Налоговики требуют от директора компании не только доверенность на уполномоченное лицо для сдачи отчетности. Им еще зачем-то нужно сопроводительное письмо, с пересказом того, что указано в доверенности.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера»

«Отправила директора (новый клиент) отнести в налоговую оригинал доверенности на себя как на уполномочку. А у него налоговая не приняла доверенность. Говорят — вместе с самой доверенностью надо сдать сопроводительное письмо на фирменном бланке, мол доверяю такой то фирме сдавать мои отчёты... А доверенность сама тогда для чего?:-) Первый раз сталкиваюсь с таким (Мск). Сижу туплю — не сочиняется текст:-)

На видео: Новый вид спорта — специально для бухгалтеров- часами можно на это смотреть:-)».

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Вот уж правда, очень похоже.

А в комментариях пишут вот что:

«Туплю. А доверенность на фирменном бланке их не устроит?».

Автор отвечает:

«Я с 2012 года уполномочка, но такое требование впервые.... Некоторые налоговые даже бумажную доверенность не требуют, по скану работаем».

Ей ответили:

«Значит, в той фантазер-перфекционист завелся:-). Понимаю, как раздражает. Но директор с ними не справится. Проще сделать, как хотят».

Вообще, не понятно, зачем бессмысленно плодить бумажки? У налоговиков с черновиками туго?

Еще советуют:

«Может быть, просто сопроводительное к доверенности... типа: „настоящим сообщаем о передаче полномочий на ... сроком до ... компании ... Доверенность (оригинал) прилагается“».

Автор пишет, что просто скопировала текст доверенности в письмо.
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Кого-то это все, видимо, совсем достало:

«Менять профессию надо. Желаю в автомеханики».

Ага, там тоже разные клиенты бывают. Кому-то шины финским воздухом накачать, кому-то вообще азотом.

А еще пишут, что текст письма там должен быть отличный от того, что в доверенности:

«Когда идёт клиент в налоговую с доверкой всегда к доверке прикладываем сопроводительное письмо, следующего содержания. „ООО „Ромашка“, в лице Иванова Ивана Ивановича, сообщает, что сдачу отчётности доверило фирме „Василёк“, о чем свидетельствует приложенная доверенность от такого то числа. В противном случае налоговая затеряет и не докажешь“».

Кто-то считает так:

«Они по-своему правы, на сопроводительном письме будет отметка о приеме доверенности.И бывают случаи, когда эта отметка очень даже нужна. Сталкивалась с таким. В письме писала просто: направляем доверенность на сдачу отчетности по ТКС»

Ей отвечают:

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«Раньше на доверенности штампик ставили о приеме, и писем не писали».

Кто мешает просто сделать два экземпляра доверенности, или доверенность плюс копию? На копии штампик пусть ставят. А с письмом на какую-то излишнюю бюрократию похоже.

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