В каком виде предоставить налоговикам расшифровку по расходам и доходам из-за убытков?

Налоговики хотят расшифровку доходов и расходов организации из-за полученного убытка. А им в каком виде ее предоставить?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Подскажите, в каком виде предоставить ИФНС поэлементную расшифровку структуры доходов и расходов организации в связи с полученным убытком?».Вот что пишут в комментариях:
«Подробная постатейная расшифровка в свободном формате».На ответ «в свободной форме» началась дискуссия, на что ответили:
«Вот без разницы, честно говоря. Если город большой — отстанут, даже если в ворде две строчки напишете в качестве расшифровки. Если же инспектор скучает в небольшом городе- может и повторно требование отправить. На повторное три строчки можно написать. Не, можно и час потратить на подробный ответ, только разницы нет — результат одинаковый».Еще делятся:
«Всегда предоставляю налоговые регистры, по ним и должны налог на прибыль составлять».Вот еще:
«Был такой запрос, позвонила инспектору-исполнителю. Ответил, что доходы его не сильно интересуют, попросил расшифровать расходы. Отправила в произвольной форме, в виде таблицы. Без всяких регистров».И:
«Мне сегодня тоже „прилетело“ про убыток. И кроме регистров хотят имеенно анализ! Думаю укрупненно — аренда, ЗП, налоги, и прочее».И это:
«Мне за 2 кв. тоже прилетело, пострадавшие, так и написал в следующем квартале попытаемся исправиться. Пока молчат».Вообще, стоит сначала попроще указать. А если не прокатит, попросить уточнить, чего они хотят.