Законопроект о ставке НДФЛ 15% внесут в Госдуму в ближайшие дни

Законопроект об установлении ставки НДФЛ в 15 процентов для граждан, получающих более 5 миллионов рублей в год, могут внести в Государственную Думу на этой неделе.

Ранее Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 миллионов рублей в год с 13 процентов до 15 процентов. Налогом будет облагаться сумма сверх 5 миллионов рублей. Деньги будут направляться на лечение тяжелобольных детей.

Гглавный документ осенней сессии Госдумы — это законопроект о бюджете. днако для его рассмотрения депутатам также предстоит рассмотреть свыше 30 проектов законов, относящихся как к бюджетному, так и к налоговому законодательству, заявил глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Это законопроекты, связанные с налоговой политикой, малым бизнесом, инициативы, направленные на решение тех задач, которые поставил президент», — цитирует Макарова «Парламентская газета». В частности, речь идёт об установлении 15-процентной ставки по НДФЛ для доходов, превышающих сумму 5 миллионов рублей.

Внесение этих документов планируется на этой или следующей неделе. Среди них может оказаться и законопроект о переносе нормативки по ККТ из закона 54-ФЗ в Налоговый кодекс.